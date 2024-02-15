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NBA／湖人少詹皇沒關係！AD與八村壘合砍73分比肩OK連線
湖人今天作客爵士，詹姆斯（LeBron James）因傷缺陣，不過戴維斯（Anthony Davis）和八村壘（Rui Hachimura）合砍73分，終場以138：122贏球，收下3連勝。
八村壘上半場就狂攻21分，但爵士板凳暴徒克拉克森（Jordan Clarkson）第二節砍進13分，湖人只以1分領先結束上半場。
第三節戴維斯統治禁區，單節17分9籃板，湖人將領先擴大到16分。末節湖人持續保持領先，比賽時間最後2分半，爵士換上板凳球員，比賽進入垃圾時間。
戴維斯全場攻下37分15籃板，八村壘得到生涯新高36分，他們成為2003年「OK連線」歐尼爾（Shaquille O'Neal）和布萊恩（Kobe Bryant）後，湖人首對同場至少得35分的組合。羅素（D'Angelo Russell）只得11分，但傳出17次助攻創生涯新高，里夫斯（Austin Reaves）也有22分8助攻。
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