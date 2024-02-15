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NBA／勇士交易詹皇失敗 傳休賽季想網羅KD或快艇喬治

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左)、杜蘭特(右)。 路透
柯瑞(左)、杜蘭特(右)。 路透

勇士柯瑞（Stephen Curry）與湖人詹姆斯（LeBron James）是近年最受歡迎的超級巨星。《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）撰文爆料，勇士曾在今年交易截止日前探詢交易詹姆斯的機會，但被詹姆斯經紀團隊拒絕，如今有消息指出，勇士想在休賽季想網羅喬治（Paul George）或太陽杜蘭特（Kevin Durant）。

勇士本季戰績不佳，柯瑞曾對外表達沮喪。《The Athletic》勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）在節目上表示，如果詹姆斯和杜蘭特休賽季考慮轉隊，或喬治成為自由球員，勇士會積極爭取，因為勇士需要一名真正的側翼球員與柯瑞搭配。

詹姆斯和喬治下季合約為球員選項，預計都會跳出，並成為自由球員。杜蘭特合約2025-26賽季才到期，且沒有球員選項，除非他再度喊賣我，否則下季轉隊機會不大。

勇士目前團隊薪資高居聯盟第一，想網羅大咖球星，勢必要進行多筆交易改善球隊薪資空間。勇士四冠功臣湯普森（Klay Thompson）今年球季結束後將成自由球員，他是否能留隊一直備受外界關注。

Kevin Durant LeBron James Paul George 勇士

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