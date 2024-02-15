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NBA／詹姆斯、柯瑞夢幻聯手？勇士曾提交易被湖人打槍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
今日傳出勇士隊再交易大限前曾和湖人隊提出交易詹姆斯的提案，希望能和柯瑞夢幻聯手。 路透
今日傳出勇士隊再交易大限前曾和湖人隊提出交易詹姆斯的提案，希望能和柯瑞夢幻聯手。 路透

NBA交易9日已截止，如今傳出大限前24小時，勇士隊曾和湖人隊提出交易，且目標是紫金軍團當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），希望他到灣區和長期死對手柯瑞（Stephen Curry）組成夢幻組合，但交易破局。

《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）接獲消息來源指出，勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）在勇士球星格林（Draymond Green）鼓動下，聯繫了湖人老闆巴斯（Jeanie Buss），詢問詹姆斯交易的可能性，但遭「打槍」。

巴斯告訴拉卡柏，湖人沒有送走詹姆斯的意願，但願意透過詹姆斯的經紀人探詢詹姆斯意願。

消息來源表示，身為球隊老闆，巴斯希望旗下球員對球隊滿意，促使她願意將決定權交給詹姆斯本身。

最終詹姆斯經紀人保羅（Rich Paul）的回覆沒讓巴斯失望，保羅告訴拉卡柏和勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.），詹姆斯對交易沒任何興趣，「小皇帝」仍想繼續穿紫金戰袍。

小鄧利維交易截止前幾小時和湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）聯繫，得到相同答案，湖人想留住詹姆斯。

格林也是保羅旗下經紀人，據傳他還曾傳訊息給保羅，想要說服詹姆斯交入勇士，但徒勞無功。

勇士也不是第一支對詹姆斯有興趣的隊伍，更早之前76人隊也探詢湖人意見，同樣被打回票。

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