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NBA／超派鐵拳！活塞史都華賽前痛扁太陽尤班克斯

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞長人史都華。 美聯社
活塞長人史都華。 美聯社

今天是活塞總教練威廉斯（Monty Williams）離開太陽後，首度回到鳳凰城，不料活塞長人史都華（Isaiah Stewart）賽前痛扁太陽球員尤班克斯（Drew Eubanks），成為外界關注焦點。

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，史都華賽前在球員通道前揮了尤班克斯一拳，尚不清楚衝突發生的原因。

聯盟預計收到錄影畫面調查此事，報導指出，史都華和尤班克斯互相對峙，史都華一拳揮中尤班克斯的嘴唇，警方介入後分開兩人，並進行調查。史都華原本就因傷缺席本場比賽；尤班克斯則照常賽前熱身，預計會上場比賽。

這不是史都華第一次發生爭議，2021年11月湖人隊詹姆斯（LeBron James）在比賽中打到他面部，導致他眼眶附近流血，接著他暴怒想找詹姆斯打架，最終被隊友攔下來。事後聯盟禁賽他2場；詹姆斯也被禁賽1場。

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