NBA／丁威迪湖人首秀獲歡呼聲 AD賞麻辣鍋詹皇盛讚DPOY
湖人今天在主場迎戰爐主活塞，新援丁威迪（Spencer Dinwiddie）首度為紫金大軍出陣就打31分鐘，貢獻6分7助攻，但有4次失誤，湖人終場以125：111贏球。
湖人本場比賽多點開花，上半場打完就領先23分，丁維迪直到第三節才首度進球。儘管活塞末節一度將落後縮小到12分，但伍德（Christian Wood）連得7分，鎖定勝局。
丁威迪今天一出場就獲得球迷們歡呼，他賽後表示，「這真是太棒、太精彩了。你總是想在家鄉城市打球，希望有觀眾支持，沒有任何事比得上這些球迷的支持。」
湖人球星戴維斯（Anthony Davis）本場攻下20分14籃板6阻攻，其中他在第三節面對3人快攻，賞對手麻辣鍋阻止得分，還搶下球權。
賽後詹姆斯（LeBron James）不斷稱讚戴維斯是年度最佳防守球員（DPOY），對此戴維斯表示，「我感覺好像拿過好幾次DPOY，但事實上沒有。現在我只試圖贏球，並繼續在防守端展現存在感。」
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