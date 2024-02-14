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NBA／太陽比爾打4分半就傷退！國王雙星合砍75分仍輸球

聯合新聞網／ 綜合報導
比爾打不到5分鐘就傷退，但太陽還是靠著雙星威能險勝國王。 美聯社
比爾打不到5分鐘就傷退，但太陽還是靠著雙星威能險勝國王。 美聯社

太陽賽前只領先國王半場勝差，今天兩隊正面交鋒，國王雙星沙波尼斯（Domantas Sabonis）和福克斯（De'Aaron Fox）合砍75分，但太陽球星布克（Devin Booker）關鍵時刻接管比賽，終場以130：125擊敗國王，重返西區第5；國王則降到西區第8。

太陽主力後衛比爾（Bradley Beal）首節就傷退，老將葛登（Eric Gordon）挺身而出貢獻20分，但國王雙星沙波尼斯和福克斯合砍36分，板凳暴徒蒙克（Malik Monk）也挹注16分，幫助國王以3分領先結束半場。

第三節開局國王將分差拉開到雙位數，太陽擺出五小陣容收到成效，打出16：7攻勢，反倒取得2分領先。末節太陽沿用五小陣容，沙波尼斯及時甦醒，帶隊打出12：0攻勢，再度要回領先。

太陽關鍵時刻將中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）換回場上，布克大爆發，太陽最後12分全部與他有關，艾倫（Grayson Allen）搶到關鍵進攻籃板，鎖定比賽勝利。

布克全場得到25分9助攻，賽後超越亞當斯（Alvin Adams），成隊史得分第2多球員，僅次已故球星戴維斯（Walter Davis）。杜蘭特（Kevin Durant）則攻下28分11籃板，葛登拿到23分。

國王方面，沙波尼斯繳出35分18籃板12助攻，外帶3阻攻1抄截的恐怖數據。福克斯也得到40分9籃板6助攻3抄截，蒙克則有22分6助攻。

Bradley Beal Devin Booker Domantas Sabonis Kevin Durant 國王 太陽

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