NBA／泰托姆半場狂砍31分創新高 哈勒戴：激勵我們防守

塞爾蒂克今天作客籃網，當家球星泰托姆（Jayson Tatum）上半場狂砍31分，創個人生涯新高，綠衫軍終場也以118：110贏球，拉出一波5連勝。

泰托姆首節就狂砍16分，第二節再進帳15分，半場打完綠衫軍就領先籃網15分。不過泰托姆下半場只出手9次，籃網末節一度追到6分差，綠衫軍靠著哈勒戴（Jrue Holiday）連2次助攻，鎖定勝利。

Jayson Tatum goes OFF in the @celtics W.



41 PTS

14 REB



He's now 2nd in franchise history with 21 games of 35+ PTS and 10+ REB! pic.twitter.com/ECFr1iHTTO — NBA (@NBA) 2024年2月14日

泰托姆全場26投14中，得到41分14籃板，哈勒戴有14分12助攻。籃網方面，布里吉斯（Mikal Bridges）得到27分，湯瑪斯（Cam Thomas）砍進26分，西蒙斯（Ben Simmons）只上場24分鐘，進帳5分6籃板8助攻。

泰托姆賽後談到下半場只得10分，「我們有一支非常出色的球隊，每波進攻都有2到3個優勢點。我理解這點，並知道需要隊友幫助。」

哈勒戴則盛讚泰托姆，「我們依靠他投那些球，他也不害怕出手。今晚他命中這些球給我們很多能量，激勵我們全力防守，再把球重新傳給他。」