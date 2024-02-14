NBA／尼克因誤判輸球向聯盟申訴 盼獲得延長賽機會
尼克球星布朗森（Jalen Brunson）昨天在比賽最後關頭被裁判吹犯規，讓火箭哈勒戴（Aaron Holiday）站上罰球線，3罰2中下助火箭以105：103帶走勝利，賽後裁判承認誤判，尼克球團今天決定提起申訴，盼能重賽。
聯盟裁判報告指出，這球確實是誤判。據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，尼克決定提出申訴，希望比賽能從延長賽重新打起，聯盟過去只有6次申訴成功的案例。
NBA球隊有權在48小時內向聯盟抗議，並在5天內提供證據，聯盟接著有5天時間做決定。球隊提出抗議要支付1萬美元，抗議成功費用會退回，過去有6支球隊抗議成功。
2007年12月19日熱火對老鷹是最近一次抗議成功的案例，當時歐尼爾（Shaquille O'Neal）犯規數紀錄錯誤，造成他5犯就離場。抗議成功後，兩隊在2008年3月8日進行重賽。值得一提的是，當時歐尼爾已被交易沒上場，從比賽時間最後51.9秒開始，兩隊都沒得分，最終老鷹仍以114：111收下勝利。
2023-24 NBA即時比分
▪溫班亞瑪10火鍋大三元 創聯盟近28年超狂紀錄！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言