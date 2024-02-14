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NBA／尼克因誤判輸球向聯盟申訴 盼獲得延長賽機會

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克球星布朗森(左)。 美聯社
尼克球星布朗森(左)。 美聯社

尼克球星布朗森（Jalen Brunson）昨天在比賽最後關頭被裁判吹犯規，讓火箭哈勒戴（Aaron Holiday）站上罰球線，3罰2中下助火箭以105：103帶走勝利，賽後裁判承認誤判，尼克球團今天決定提起申訴，盼能重賽。

聯盟裁判報告指出，這球確實是誤判。據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，尼克決定提出申訴，希望比賽能從延長賽重新打起，聯盟過去只有6次申訴成功的案例。

NBA球隊有權在48小時內向聯盟抗議，並在5天內提供證據，聯盟接著有5天時間做決定。球隊提出抗議要支付1萬美元，抗議成功費用會退回，過去有6支球隊抗議成功。

2007年12月19日熱火對老鷹是最近一次抗議成功的案例，當時歐尼爾（Shaquille O'Neal）犯規數紀錄錯誤，造成他5犯就離場。抗議成功後，兩隊在2008年3月8日進行重賽。值得一提的是，當時歐尼爾已被交易沒上場，從比賽時間最後51.9秒開始，兩隊都沒得分，最終老鷹仍以114：111收下勝利。

尼克

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