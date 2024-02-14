快訊

昔當澎恰恰靠山 百億賭王爆欠數十億落跑越南恐遭通緝

國會改革藍綠白新戰場 單一召委制為何變毒蛇猛獸？

印尼選戰激辯中！佐科威的「遷都野心」

NBA／唇槍舌戰持續延燒！格林嗆諾基奇和KD是懦夫

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(前)、諾基奇(後)。 美聯社
格林(前)、諾基奇(後)。 美聯社

勇士前鋒格林（Draymond Green）和太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）日前又在場上起爭執，賽後諾基奇怒批格林沒吸取教訓，並預言格林會再次動手。格林今天也在個人Podcast節目回擊諾基奇，並加碼開嗆前隊友杜蘭特（Kevin Durant）。

勇士日前靠著柯瑞（Stephen Curry）的致勝三分球，以一分之差氣走太陽。這場比賽火藥味相當濃厚，諾基奇賽後怒嗆格林，格林則在自家節目回嗆，「真是個懦夫！你輸掉比賽後質疑別人的品格，這是一場你被摧毀的比賽，這多麼尷尬！他們（太陽隊）想和那傢伙一起贏？」

格林還提到杜蘭特，「諾基奇和他質疑我在場上的個性，這不是真的人生，我認為太懦夫了，他們都是這樣的人。」

「我這樣做拿到冠軍，我會繼續這樣做，你離開（勇士）後我會繼續這樣做。我沒說謊，你來之前和離開後，我們都是冠軍」格林說。

格林的言論立刻引發網路熱議，諾基奇發文回酸，「別在Podcast待太久，不然治療課程會遲到。」格林則再度回嗆：「深入討論一個300磅的軟蛋無法完成比賽。」

Draymond Green Jusuf Nurkic Kevin Durant 勇士 太陽

相關新聞

NBA／熱火放送19枚三分彈 沒巴特勒依然26分差擊潰公鹿

公鹿隊昨天才以大比分擊敗金塊隊，「背靠背」出賽沒能延續勝場，今天被熱火隊痛擊，首節失分就達40分，全場更被飆進19記三分...

NBA／唇槍舌戰持續延燒！格林嗆諾基奇和KD是懦夫

勇士前鋒格林（Draymond Green）和太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）日前又在場上起爭執，賽後諾基奇怒批格林沒吸取教訓，並預言格林會再次動手。格林今天也在個人Podcast節目回擊諾

NBA／曾接近與T1雲豹隊簽約 「白邊」懷塞德傳將退休

去年曾傳出T1聯盟台啤永豐雲豹隊有望簽下「白邊」懷塞德（Hassan Whiteside），不料今天竟傳出他即將從籃球界退休的消息。 現年34歲的懷塞德在NBA闖蕩10個賽季，生涯前期幾乎無球可

NBA／魔術高掛32號 歐尼爾3件球衣被退休成史上第3人

1992年選秀會被魔術隊第一指名，「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）以狀元身分開啟NBA旅程，他的32號...

NBA／尼克因誤判輸球向聯盟申訴 盼獲得延長賽機會

尼克球星布朗森（Jalen Brunson）昨天在比賽最後關頭被裁判吹犯規，讓火箭哈勒戴（Aaron Holiday）站上罰球線，3罰2中下助火箭以105：103帶走勝利，賽後裁判承認誤判，尼克球團今

NBA／太陽簽下老將楊恩 還有意網羅義大利前鋒蓋里納利

太陽日前用4名球員換回奧尼爾（Royce O'Neale）和洛迪（David Roddy），因此球員名單多2個空缺，如今他們確定網羅35歲前鋒楊恩（Thaddeus Young），還對義大利前鋒蓋里納

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。