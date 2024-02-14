NBA／唇槍舌戰持續延燒！格林嗆諾基奇和KD是懦夫

勇士前鋒格林（Draymond Green）和太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）日前又在場上起爭執，賽後諾基奇怒批格林沒吸取教訓，並預言格林會再次動手。格林今天也在個人Podcast節目回擊諾基奇，並加碼開嗆前隊友杜蘭特（Kevin Durant）。

勇士日前靠著柯瑞（Stephen Curry）的致勝三分球，以一分之差氣走太陽。這場比賽火藥味相當濃厚，諾基奇賽後怒嗆格林，格林則在自家節目回嗆，「真是個懦夫！你輸掉比賽後質疑別人的品格，這是一場你被摧毀的比賽，這多麼尷尬！他們（太陽隊）想和那傢伙一起贏？」

格林還提到杜蘭特，「諾基奇和他質疑我在場上的個性，這不是真的人生，我認為太懦夫了，他們都是這樣的人。」

「我這樣做拿到冠軍，我會繼續這樣做，你離開（勇士）後我會繼續這樣做。我沒說謊，你來之前和離開後，我們都是冠軍」格林說。

格林的言論立刻引發網路熱議，諾基奇發文回酸，「別在Podcast待太久，不然治療課程會遲到。」格林則再度回嗆：「深入討論一個300磅的軟蛋無法完成比賽。」