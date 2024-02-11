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NBA／湖人簽下丁威迪 詹姆斯：很有幫助

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
丁迪威將加入湖人。美聯社
丁迪威將加入湖人。美聯社

從籃網隊被交易到暴龍隊再被揮棄，後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）沒多久就找到新東家，湖人隊今天宣布簽下丁威迪，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）都期待新成員帶來的幫助。

30歲的丁威迪昨天就出現在湖人和鵜鶘隊的比賽場邊，身旁緊鄰的正是湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka），今天湖人就宣布後場補強，網羅洛杉磯出身的丁威迪。

「丁威迪回到他的根源，這座城市是他旅程的起點，我們很歡迎他為到家會洛杉磯，很高應他能在家人和朋友前穿上具有標誌性的湖人球衣。」佩林卡在丁威迪加盟公告中提到，丁威迪球風具有侵略性，加入湖人能增加後場深度和經驗值，相信能幫助球隊打出成功的季後賽。

在NBA已有10年經歷的丁威迪，昨天賽後就有到湖人休息室「打招呼」，曾在籃網和丁威迪合作的羅素（D'Angelo Russell）當時就暗示再度合作的到來；詹姆斯被問到丁威迪可能加入時也表示，丁威迪能執行重要一擊，可以持球、可以進攻，是名有經驗的成員，「任何時刻你能有這些能力的老將加入，都會有幫助，所以讓我們看看會如何發展。」

戴維斯被問到相同問題時，也表達對丁威迪的歡迎，「我們看過他在籃網的表現，還有在達拉斯投進的重要進球，他是聯盟中很成熟的一位球員。」

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