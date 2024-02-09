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NBA／「書中自有黃金屋」 小洛培茲交易後仍在公鹿場邊沉浸閱讀

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
小洛培茲場邊低頭看書，吸引媒體關注。 美聯社
小洛培茲場邊低頭看書，吸引媒體關注。 美聯社

35歲的小洛培茲（Brook Lopez）在季中交易截止日前被公鹿連帶一些現金送到國王，隨後傳出國王將會把他裁掉，讓他恢復自由身可以加入想去的球隊。

也因此，小洛培茲沒有直接飛往加州去，而是留在密爾瓦基觀看來訪的灰狼比賽。這場比賽公鹿打得荒腔走板，最後慘輸對手24分之多。

雙強爭鬥之餘，轉播媒體卻捕捉到有趣的一幕。坐在場邊的小洛培茲彷彿「結廬在人境，而無車馬喧」一個人沉浸在書香氣息之中，宛如場上比分、肢體對抗與之無關。

分析師彼得森（Jim Petersen）就在灰狼廣播中提到：「他可是來自史丹佛大學的。你知道嗎？他不是隨手就翻這本書看，已經讀了一段時間了。他是從圖書館借來的嗎？」

因為雙方比分懸殊，小洛培茲的讀書樂也成了轉播單位隨時切換鏡頭的焦點，在下半場某個時間點，他還拿筆標記了段落，真的非常投入。

媒體後續也披露小洛培茲看的書為麥克吉利根所撰寫的《背景故事 2: 1940 年代和 1950 年代編劇訪談錄》，內容包含對4位好萊塢編劇的採訪內容。

小洛培茲沉浸書中世界。 美聯社
小洛培茲沉浸書中世界。 美聯社

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