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NBA／獨行俠季中交易大補強 沃神爆料唐西奇很認同

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇飆39分助獨行俠3連勝。 法新社
唐西奇飆39分助獨行俠3連勝。 法新社

獨行俠和尼克可說是季中交易收獲最豐厚的兩支球隊，正好雙方就在今天比賽中正面對決，不過礙於新援尚無法登場，加上尼克3大核心主力布朗森（Jalen Brunson）、藍道（Julius Randle）和阿努諾比（OG Anunoby）都因傷缺賽，缺兵少將的結果，尼克最終是以108比122落敗。

暫居聯盟得分王的唐西奇（Luka Doncic）今天又攻下39分11助攻8籃板4抄截，本季第21場至少拿到35分。小哈德威（Tim Hardaway Jr.）、厄文（Kyrie Irving）、瓊斯（Derrick Jones Jr.）、格林（Josh Green）也都至少拿到15分。

獨行俠在季中先後引進了葛佛（Daniel Gafford）和華盛頓（P.J. Washington）兩位禁區悍將，大大提升球隊陣容深度和攻守能力。《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）還在節目中爆料，唐西奇對於這樣的補強特別是華盛頓的到來，感到十分認同。

「我聽說唐西奇對於能透過交易得到華盛頓的想法非常熱衷。我認為這是一個激勵因素，他對於能在季中交易截止日前把他納入這支球隊的可能性感到興奮，這有助讓球隊走得更遠。」沃納羅斯基說。

尼克的藍道和阿努諾比將會缺席一段時間，不過球隊在沒有付出太多籌碼情況下就順利收進波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）和巴克斯（Alec Burks），將能大大升級陣容。

尼克此戰僅動用8人應戰，迪文森佐（Donte DiVincenzo）狂砍36分，哈特（Josh Hart）貢獻23分12助攻10籃板的大三元，生涯第2次；阿丘瓦（Precious Achiuwa）得到13分16籃板。

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