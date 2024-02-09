NBA／雷霆換來明星前鋒海瓦德 補強陣容瞄準季後賽
NBA本季交易期限在台灣時間9日凌晨4點截止，各隊動作頻頻，海瓦德（Gordon Hayward）成為最大亮點，雷霆隊向黃蜂隊換來這位明星前鋒，代價是付出3名球員以及選秀補償，但對競爭季後賽增添陣容深度。
根據「The Athletic」、「ESPN」等外媒報導，雷霆隊以曼恩（Tre Mann）、伯坦斯（Davis Bertans）和米西奇（Vasilije Micic），從黃蜂換來海瓦德。
海瓦德這個賽季出賽25家，場均14.5分、4.7籃板、4.6助攻，儘管12月26日起就因左小腿傷勢而休兵，近年也不時出現傷病問題，但雷霆隊仍看好他能健康回到賽場。
海瓦德的豐富經驗也是雷霆隊所需，這支球隊正朝2020年後首次進軍季後賽的目標前進，海瓦德能夠協助「雷霆一哥」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、後衛吉迪（Josh Giddey）等人成長。
下個月就要滿34歲的海瓦德，這個賽季年薪3150萬美元，而今年夏天就將成為自由球員。
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