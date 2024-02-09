NBA／獨行俠連續補進葛佛、華盛頓 禁區戰力大升級

一直被認為禁區戰力和防守威脅性相對薄弱的獨行俠，在季中交易截止日前重磅出擊，先後和巫師、黃蜂達成協議，分別引進了葛佛（Daniel Gafford）和華盛頓（P.J. Washington）兩位防守數據優異的悍將。

具體內容為，獨行俠從巫師換來葛佛，送走荷姆斯（Richaun Holmes），同時也將從雷霆拿到選秀權補償，藉此轉交給巫師。

之後為了引進華盛頓，獨行俠送走了威廉斯（Grant Williams）、小柯瑞（Seth Curry）和1個受保護的2027年首輪選秀權。

葛佛本季平均可以攻下10.9分8.0籃板1.5助攻1.0抄截2.2阻攻，投籃命中率69.0%，華盛頓則是場均13.6分5.3籃板2.2助攻，兩人將在4、5號位給予獨行俠極大助力，加上原先的萊夫利（Dereck Lively II）、克萊柏（Maxi Kleber）和鮑威爾（Dwight Powell），人手可說是變得相當充足。

華盛頓將增強獨行俠攻守深度。 美聯社

獨行俠目前以28勝23敗排名西區第8，距離前面的國王還有1.5場勝差，距離前6名的鵜鶘和太陽則有1場勝差，有機會向上爭取季後賽門票的安全名單。

據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）統計，獨行俠在與黃蜂的交易中送出了他們未來7年內唯一可以拿來作交易的首輪籤，目前他們還有兩個二輪籤可提供交易，分別是2025年來自暴龍和2028年來自熱火。