NBA／尼克換來波格丹諾維奇、巴克斯 無痛升級展現企圖心
先前從暴龍交易獲得阿努諾比（OG Anunoby）和阿丘瓦（Precious Achiuwa）的紐約尼克，隨即拉出一波戰績長紅，即便面臨藍道（Julius Randle）因為受傷必須缺席一段時間的考驗，布朗森的爆發仍舊讓他們排在東區4強之列。
趕在季中交易截止日前，尼克又積極進行陣容補強，與活塞達成交易協議，一口氣拿下波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）和巴克斯（Alec Burks）兩位得分悍將，送出葛萊姆斯（Quentin Grimes）、佛尼爾（Evan Fournier）、弗林（Malachi Flynn）、亞契迪亞克諾（Ryan Arcidiacono）和兩個二輪選秀權。
據了解，活塞為了完成交易，預計將會裁掉哈里斯（Joe Harris）。
波格丹諾維奇本季場均可以攻下20.2分3.4籃板2.5助攻，三分命中率高達41.5%，巴克斯則是平均12.6分2.6籃板1.6助攻，三分命中率同樣超過4成。直接獲得兩名即戰力，無怪乎有媒體直言，尼克在沒有動用任何首輪選秀權的情況下，就大幅升級陣容深度和進攻火力。
此外，薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，尼克在交易之後仍擁有2個球員名額空缺，距離豪華稅門檻還有250萬美元，將可以繼續在買斷市場上尋求適合人選。
另一方面，尼克本身在未來6年還握有11個首輪選秀權可供運用，被認為可以拿來當作引進超級球星的重要基礎條件。
2023-24 NBA即時比分
▪騎士米契爾砍40分宰巫師 助隊拉出7連勝！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言