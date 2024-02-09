NBA／尼克換來波格丹諾維奇、巴克斯 無痛升級展現企圖心

先前從暴龍交易獲得阿努諾比（OG Anunoby）和阿丘瓦（Precious Achiuwa）的紐約尼克，隨即拉出一波戰績長紅，即便面臨藍道（Julius Randle）因為受傷必須缺席一段時間的考驗，布朗森的爆發仍舊讓他們排在東區4強之列。

趕在季中交易截止日前，尼克又積極進行陣容補強，與活塞達成交易協議，一口氣拿下波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）和巴克斯（Alec Burks）兩位得分悍將，送出葛萊姆斯（Quentin Grimes）、佛尼爾（Evan Fournier）、弗林（Malachi Flynn）、亞契迪亞克諾（Ryan Arcidiacono）和兩個二輪選秀權。

據了解，活塞為了完成交易，預計將會裁掉哈里斯（Joe Harris）。

波格丹諾維奇本季場均可以攻下20.2分3.4籃板2.5助攻，三分命中率高達41.5%，巴克斯則是平均12.6分2.6籃板1.6助攻，三分命中率同樣超過4成。直接獲得兩名即戰力，無怪乎有媒體直言，尼克在沒有動用任何首輪選秀權的情況下，就大幅升級陣容深度和進攻火力。

此外，薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，尼克在交易之後仍擁有2個球員名額空缺，距離豪華稅門檻還有250萬美元，將可以繼續在買斷市場上尋求適合人選。

另一方面，尼克本身在未來6年還握有11個首輪選秀權可供運用，被認為可以拿來當作引進超級球星的重要基礎條件。