聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／2024年季中交易彙整 各隊球員異動懶人包

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
趕在季中交易截止日，多位球員先後換了東家。 路透社
趕在季中交易截止日，多位球員先後換了東家。 路透社

2023-24年季中交易截止日將到台灣時間凌晨4點，趕在此之前，尼克和獨行俠為求季後賽之路紛紛針對陣容進行補強，試圖升級戰力；而戰績墊底的活塞、黃蜂和巫師也是陸續出清一些資產。

至於交易流言已經傳一段時間的溜馬射手，由於今夏將成為自由球員，考量球隊未來需求，溜馬終究還是決定把他送走。還有競爭附加賽可能性的籃網也是做了一些陣容上的調整。

以下為季中交易的相關內容彙整：

【馬刺、溜馬交易】

溜馬將把先前從76人換來的莫里斯（Marcus Morris Sr.），加上二輪選秀權和部分現金，一併送到馬刺，換來麥克德莫（Doug McDermott）。

馬刺預計會選擇買斷莫里斯的合約。

【公鹿、76人交易】

公鹿向76人換來貝佛利（Patrick Beverley），送走佩恩（Cameron Payne）和1個2027年二輪選秀權。

【太陽、籃網、灰熊三方交易】

太陽從籃網獲得奧尼爾（Royce O'Neale），送給對方3個二輪選秀權，同時也從灰熊拿到洛迪（David Roddy），灰熊則是獲得1個選秀互換權利。

太陽將會送走渡邊雄太（Yuta Watanabe）、梅圖（Chimezie Metu）、貝茲•裘普（Keita Bates-Diop）、古德溫（Jordan Goodwin）。

【活塞清理空間】

透過交易大規模清理陣容的活塞，預計會把海耶斯（Killian Hayes）和甫換來的豪斯（Danuel House Jr.）裁掉。這兩人可能會在自由市場上被追逐。

【獨行俠、黃蜂交易】

黃蜂將把華盛頓（P.J. Washington）交易到獨行俠，換來威廉斯（Grant Williams）、小柯瑞（Seth Curry）和1個受保護的2027年首輪選秀權。

【暴龍、籃網交易】

暴龍送走楊恩（Thaddeus Young）和施羅德（Dennis Schroder），從籃網換來丁威迪（Spencer Dinwiddie）。

【獨行俠、巫師交易】

獨行俠從巫師換來中鋒葛佛（Daniel Gafford），送走荷姆斯（Richaun Holmes），同時也將從雷霆拿到選秀權補償，藉此轉交給巫師。

【尼克、活塞交易】

活塞將波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）和巴克斯（Alec Burks）交易到尼克，換來葛萊姆斯（Quentin Grimes）、佛尼爾（Evan Fournier）、弗林（Malachi Flynn）、亞契迪亞克諾（Ryan Arcidiacono）和兩個二輪選秀權。

為了完成交易，活塞預計將會裁掉哈里斯（Joe Harris）。

【雷霆、黃蜂交易】

雷霆送走曼恩（Tre Mann）、伯坦斯（Davis Bertans）和米西奇（Vasilije Micic），從黃蜂手上換來昔日明星前鋒海瓦德（Gordon Hayward）。

【爵士、暴龍交易】

爵士將歐林尼克（Kelly Olynyk）、阿巴吉（Ochai Agbaji）交易到多倫多，換來路易斯（Kira Lewis Jr.）、波特（Otto Porter Jr.）、和2024年首輪選秀權。

【溜馬、76人交易】

溜馬將射手希爾德（Buddy Hield）交易到76人，換來柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）、莫里斯（Marcus Morris Sr.）和3個二輪選秀權。

【活塞、76人交易】

76人將豪斯（Danuel House Jr.）和2024年來自尼克的二輪選秀權交易至活塞。76人此舉將騰出薪資空間，用以買斷市場追求一些聯盟老將，包括羅瑞（Kyle Lowry）等。

【塞爾蒂克、灰熊交易】

塞爾蒂克送出史蒂文斯（Lamar Stevens）和2個二輪選秀權，向灰熊換來防守悍將提爾曼（Xavier Tillman）。

【活塞、灰狼交易】

活塞將控衛莫里斯（Monte Morris）送往灰狼，回明年合約都無保障的米爾頓（Shake Milton）和布朗（Troy Brown Jr.），外帶2030年二輪選秀籤。

【活塞、爵士交易】

活塞與爵士達成協議，送出前鋒諾克斯（Kevin Knox）、2024年二輪選秀籤及2022年第36順位普羅奇達（Gabriele Procida）的簽約權，換來義大利前鋒豐泰奇歐（Simone Fontecchio）。

相關新聞

NBA／2024年季中交易彙整 各隊球員異動懶人包

2023-24年季中交易截止日將到台灣時間凌晨4點，趕在此之前，尼克和獨行俠為求季後賽之路紛紛針對陣容進行補強，試圖升級戰力；而戰績墊底的活塞、黃蜂和巫師也是陸續出清一些資產。 至於交易流言已經

NBA／塞爾蒂克補進提爾曼 灰狼換來莫里斯

NBA交易大限在今天凌晨截止，昨天兩支本季表現出色的球隊塞爾蒂克隊與灰狼隊雙雙做出綠葉球員的交易案，其中塞爾蒂克補進灰熊...

NBA／砍生涯新高37分率活塞爆冷退國王 艾維：相信上帝

活塞今天作客國王，狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）和波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）因傷缺陣，不過後衛艾維（Jaden Ivey）挺身而出，狂砍生涯新高37分，幫助活塞以

NBA／尼克換來波格丹諾維奇、巴克斯 無痛升級展現企圖心

先前從暴龍交易獲得阿努諾比（OG Anunoby）和阿丘瓦（Precious Achiuwa）的紐約尼克，隨即拉出一波戰績長紅，即便面臨藍道（Julius Randle）因為受傷必須缺席一段時間的考驗

NBA／完美補強人選？傳勇士想交易爵士長人歐林尼克

本季交易截止時間為台灣時間2月9日凌晨4點，儘管勇士總教練柯爾（Steve Kerr）不認為會發生交易，但《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，勇士對爵士長人歐林

NBA／懷特末節爆發綠衫軍擊落老鷹 泰托姆不捨史蒂文斯離隊

塞爾蒂克今天在主場迎戰老鷹，靠著波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）攻下31分，終場以125：117，取得雙方對戰7連勝。 老鷹後衛墨瑞（Dejounte Murray）因背部緊張

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。