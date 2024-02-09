NBA／2024年季中交易彙整 各隊球員異動懶人包

2023-24年季中交易截止日將到台灣時間凌晨4點，趕在此之前，尼克和獨行俠為求季後賽之路紛紛針對陣容進行補強，試圖升級戰力；而戰績墊底的活塞、黃蜂和巫師也是陸續出清一些資產。

至於交易流言已經傳一段時間的溜馬射手，由於今夏將成為自由球員，考量球隊未來需求，溜馬終究還是決定把他送走。還有競爭附加賽可能性的籃網也是做了一些陣容上的調整。

以下為季中交易的相關內容彙整：

【馬刺、溜馬交易】

溜馬將把先前從76人換來的莫里斯（Marcus Morris Sr.），加上二輪選秀權和部分現金，一併送到馬刺，換來麥克德莫（Doug McDermott）。

馬刺預計會選擇買斷莫里斯的合約。

【公鹿、76人交易】

公鹿向76人換來貝佛利（Patrick Beverley），送走佩恩（Cameron Payne）和1個2027年二輪選秀權。

【太陽、籃網、灰熊三方交易】

太陽從籃網獲得奧尼爾（Royce O'Neale），送給對方3個二輪選秀權，同時也從灰熊拿到洛迪（David Roddy），灰熊則是獲得1個選秀互換權利。

太陽將會送走渡邊雄太（Yuta Watanabe）、梅圖（Chimezie Metu）、貝茲•裘普（Keita Bates-Diop）、古德溫（Jordan Goodwin）。

【活塞清理空間】

透過交易大規模清理陣容的活塞，預計會把海耶斯（Killian Hayes）和甫換來的豪斯（Danuel House Jr.）裁掉。這兩人可能會在自由市場上被追逐。

【獨行俠、黃蜂交易】

黃蜂將把華盛頓（P.J. Washington）交易到獨行俠，換來威廉斯（Grant Williams）、小柯瑞（Seth Curry）和1個受保護的2027年首輪選秀權。

【暴龍、籃網交易】

暴龍送走楊恩（Thaddeus Young）和施羅德（Dennis Schroder），從籃網換來丁威迪（Spencer Dinwiddie）。

【獨行俠、巫師交易】

獨行俠從巫師換來中鋒葛佛（Daniel Gafford），送走荷姆斯（Richaun Holmes），同時也將從雷霆拿到選秀權補償，藉此轉交給巫師。

【尼克、活塞交易】

活塞將波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）和巴克斯（Alec Burks）交易到尼克，換來葛萊姆斯（Quentin Grimes）、佛尼爾（Evan Fournier）、弗林（Malachi Flynn）、亞契迪亞克諾（Ryan Arcidiacono）和兩個二輪選秀權。

為了完成交易，活塞預計將會裁掉哈里斯（Joe Harris）。

【雷霆、黃蜂交易】

雷霆送走曼恩（Tre Mann）、伯坦斯（Davis Bertans）和米西奇（Vasilije Micic），從黃蜂手上換來昔日明星前鋒海瓦德（Gordon Hayward）。

【爵士、暴龍交易】

爵士將歐林尼克（Kelly Olynyk）、阿巴吉（Ochai Agbaji）交易到多倫多，換來路易斯（Kira Lewis Jr.）、波特（Otto Porter Jr.）、和2024年首輪選秀權。

【溜馬、76人交易】

溜馬將射手希爾德（Buddy Hield）交易到76人，換來柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）、莫里斯（Marcus Morris Sr.）和3個二輪選秀權。

【活塞、76人交易】

76人將豪斯（Danuel House Jr.）和2024年來自尼克的二輪選秀權交易至活塞。76人此舉將騰出薪資空間，用以買斷市場追求一些聯盟老將，包括羅瑞（Kyle Lowry）等。

【塞爾蒂克、灰熊交易】

塞爾蒂克送出史蒂文斯（Lamar Stevens）和2個二輪選秀權，向灰熊換來防守悍將提爾曼（Xavier Tillman）。

【活塞、灰狼交易】

活塞將控衛莫里斯（Monte Morris）送往灰狼，回明年合約都無保障的米爾頓（Shake Milton）和布朗（Troy Brown Jr.），外帶2030年二輪選秀籤。

【活塞、爵士交易】

活塞與爵士達成協議，送出前鋒諾克斯（Kevin Knox）、2024年二輪選秀籤及2022年第36順位普羅奇達（Gabriele Procida）的簽約權，換來義大利前鋒豐泰奇歐（Simone Fontecchio）。