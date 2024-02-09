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NBA／塞爾蒂克補進提爾曼 灰狼換來莫里斯

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
雖然陷入交易傳聞，勇士隊湯普森（右）表現還是很賣力。（路透）
雖然陷入交易傳聞，勇士隊湯普森（右）表現還是很賣力。（路透）

NBA交易大限在今天凌晨截止，昨天兩支本季表現出色的球隊塞爾蒂克隊與灰狼隊雙雙做出綠葉球員的交易案，其中塞爾蒂克補進灰熊隊防守悍將提爾曼，灰狼補進後衛莫里斯，繼續添加爭冠本錢，勇士隊則是在與76人隊之戰重拾團隊球風，以127：104輕取對手，總教練柯爾直言不交易也無妨。

聯盟戰績龍頭塞爾蒂克昨天啟動交易，送走史蒂文斯與兩個未來次輪選秀權，與灰熊換回防守強悍的提爾曼。西區排名前3名的灰狼則是打包米爾頓、布朗和一個次輪選秀權，與活塞隊換回後衛莫里斯，兩筆交易都獲得ESPN的A評比。

而同樣在交易大限前一度傳出可能進行陣容異動的勇士，在近期表現則是逐步回穩，昨天與76人之戰在柯瑞僅拿下9分的情況下，包括一度深陷交易傳聞的維金斯湯普森分別攻下21分、10籃板與18分、3籃板，而勇士昨天共有9人得分在8分以上，靠著過去招牌的團隊攻勢粉碎對手。

在前一場比賽於第四節末段遭到棄用後，讓圍繞著自己的交易傳聞愈演愈烈的湯普森，昨天也用表現粉碎流言，他說：「我不會參與任何這些討論，我認為這太浪費精力了，最終無論我是穿上勇士還是其他球隊的球衣，我都會做好我自己，我還是那個湯普森。」

而勇士在昨天取勝後，近5場比賽也收下4勝，但更重要的是團隊逐漸步上軌道，讓總教練柯爾都直言，即使球團最終選擇不在交易大限有所作為，也不影響這支團隊的成長，「因為傷病問題，今年我們隊上每個人都克服了很多困難，年輕球員也逐漸脫穎而出，大家都對於工作充滿耐心。我很喜歡執教這支球隊，這是一段漫長的過程，但我覺得這支球隊可以很特別。」

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