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NBA／完美補強人選？傳勇士想交易爵士長人歐林尼克

聯合新聞網／ 綜合報導
歐林尼克。法新社
歐林尼克。法新社

本季交易截止時間為台灣時間2月9日凌晨4點，儘管勇士總教練柯爾（Steve Kerr）不認為會發生交易，但《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，勇士對爵士長人歐林尼克（Kelly Olynyk）有興趣。

爵士目前戰績26勝26敗，領先西區第11的勇士1場勝差。不過爵士今天稍早將主力前鋒豐泰奇歐（Simone Fontecchio）交易到活塞，換取二輪選秀籤，代表他們可能是交易市場賣家。

歐林尼克（Kelly Olynyk）身高211公分，可以打大前鋒和中鋒，具備出色投射及傳球能力，防守端表現也相當不錯，本季出賽50場，平均得到8.1分5.1籃板4.4助攻，三分球命中率高達42.9%。

沃納羅斯基在節目上提到，「勇士高層認為歐林尼克對球隊是完美補強，他的身材和拉開空間能力是球隊想要的，勇士會繼續和爵士討論交易歐林尼克。」

歐林尼克年薪1220萬美元，將在本季結束後到期。據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）報導，除了勇士外，76人熱火也對他有興趣。

76人 Kelly Olynyk 勇士 熱火 爵士

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