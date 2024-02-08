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NBA／熱火小將因開車撞傷人缺陣 巴特勒大三元領軍退馬刺

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火隊巴特勒(右)持球。 路透
熱火隊巴特勒(右)持球。 路透

熱火今天在主場迎戰西區爐主馬刺，賽前傳出小將海史密斯（Haywood Highsmith） 開車撞傷人，因此缺席本場比賽。熱火在巴特勒（Jimmy Butler）大三元領軍下，終場以116：104擊退馬刺，收下2連勝。

據邁阿密當地媒體人史萊特（Andy Slater）爆料，海史密斯開車撞到一位正在解決車輛拋錨的路人，對方傷勢嚴重，腿部面臨截肢。熱火球團發聲明表示，「我們的心與傷者同在，目前不會有進一步評論。」

本場比賽馬刺三節打完只落後1分，不過熱火末節開局打出7：0攻勢，隨後持續擴大優勢，馬刺在最後3分鐘落後17分，換上板凳球員，進入垃圾時間。

巴特勒全場得到17分11籃板11助攻，赫洛（Tyler Herro）24分7助攻，阿德巴約（Bam Adebayo）砍進20分。馬刺方面，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）攻下18分13籃板，瓦賽爾（Devin Vassell）和瓊斯（Tre Jones）都貢獻19分。

溫班亞瑪賽後大讚熱火隊，「這是他們的球隊文化，很鼓舞人心。事實上，我們和他們戰鬥超過三節，這也代表我們取得一些進步。」

Jimmy Butler Victor Wembanyama 熱火 馬刺

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