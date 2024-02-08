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NBA／交易價值提升？黃蜂布里吉斯狂飆45分連2戰破生涯新高

聯合新聞網／ 綜合報導
黃蜂布里吉斯(左)出手。美聯社
黃蜂布里吉斯(左)出手。美聯社

黃蜂今天在主場迎戰暴龍，身陷交易流言的前鋒布里吉斯（Miles Bridges）仍先發出陣，全場狂轟45分，連兩戰打破個人生涯新高，不過黃蜂仍以117：123吞下敗仗。

布里吉斯首節就獨得15分，幫助黃蜂建立9分領先。第二節他一分未得，但到第三節再度大爆發，單節10投9中，進帳21分，三節打完黃蜂保持6分領先。

第四節前段暴龍打出11：0攻勢，反而取得3分領先。黃蜂一度要回領先，但暴龍又打出一波9：0攻勢，鎖定勝利。

暴龍全隊7人得分上雙，其中巴瑞特（RJ Barrett）拿到23分6籃板5助攻。布里吉斯上一戰面對湖人狂轟41分；今天27投17中，得到45分8籃板7助攻，連兩戰打破個人生涯新高。先前有消息指出，太陽隊想拿兩個二輪選秀籤得到他，但黃蜂想得到一個首輪選秀籤作為回報。

黃蜂

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