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NBA／衝擊冠軍 塞爾蒂克補進防守悍將、灰狼也補強後場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

NBA交易大限將在台灣時間明天凌晨截止，其中幾支有望衝擊總冠軍的球隊都紛紛在今天傳出補強消息，其中「綠衫軍」塞爾蒂克將以1名球員與2個次輪選秀權與灰熊換回防守悍將提爾曼（Xavier Tillman），至於西區排名第3名的灰狼，則將送出2名球員與1個二輪選秀權，換取活塞後衛莫里斯（Monte Morris）。

NBA交易大限進入倒數階段，幾支戰績排名前段班的球隊都在今天做出補強動作，其中聯盟戰績排名第1名的塞爾蒂克，在今天就傳出將與展望下賽季的灰熊做出交易。

塞爾蒂克將在這筆交易案中送出2027年從老鷹手中獲取的第二輪選秀權、2030年從獨行俠手中獲得的第二輪選秀權與史蒂文斯（Lamar Stevens），和灰熊換取提爾曼，其中提爾曼本賽季代表灰熊出賽34場，雖然平均僅繳出6分，但每場比賽能有4.6籃板1.2抄截與1阻攻的貢獻，強悍的防守能力也成為塞爾蒂克看中他的主因。

至於灰熊在主控莫蘭特（Ja Morant）本賽季報銷的情況下，已經開始展望新賽季，包括日前將中鋒亞當斯送往火箭換取歐拉迪波（Victor Oladipo）和3個次輪選秀權，希望補齊未來補強資本。

而西區排名第3名的灰狼，則是在今天傳出將送出米爾頓（Shake Milton）、布朗（Troy Brown Jr.）和2030年第二輪選秀權與墊底的活塞換取後衛莫里斯，填補後場戰力。

莫里斯本賽季受到傷勢困擾，錯過了賽季的前43場比賽，直到上月25日才歸隊，至今代表活塞出賽6場繳出平均4.5分的數據，不過在活塞後場已經有年輕核心包括康寧漢（Cade Cunningham）、艾維（Jaden Ivey）等人的情況下，莫里斯顯然也不在活塞未來藍圖之中。

相較之下灰狼本季不斷在尋求後場補強的戰力，而莫里斯過去5個賽季有4季平均得分在雙位數，其中又以2021-22賽季在金塊先發出賽74場繳出平均12.6分4.4助攻表現最佳，而他的加入也將舒緩康利（Mike Conley）等人的壓力。

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