NBA／不擔心被公牛交易 佐蒙德：控制我能掌握的

NBA交易大限倒數計時，公牛隊中鋒佐蒙德（Andre Drummond）是傳聞主角之一，今天面對灰狼隊可能成為公牛最終戰，他表示不受影響，先發上陣繳出16分、16籃板、4阻攻成績，還單打吃掉拿過最佳防守球員的戈貝爾（Rudy Gobert），比出可能領到聯盟罰單的慶祝動作。

不管眼前對手是誰，佐蒙德強調無所畏懼，對於可能收到的聯盟罰單，助隊延長賽以129：123奪勝的他也大笑說：「喔，那就來吧。」被問到交易相關問題，他也繼續待著微笑。

「我掌控能掌握的事情，12年來都如此。」佐蒙德表示，對於交易自己無法有任何作為，若是發生只能接受，「如果沒有，那很好，不管是哪一種，我都會繼續做每天該做的工作。」

有媒體繼續詢問，佐蒙德會希望交易發生嗎？他仍搬出「掌控自己所能掌握的事」回應，像是和傷癒歸隊的佛西維奇（Nikola Vucevic）一起配合，首度一起先發的兩人聯手攻下40分，且各有4次火鍋，面對戈貝爾和全明星球員唐斯（Karl-Anthony Towns）的灰狼內線組合毫不遜色。

佐蒙德透露，期待和佛西維奇聯手許久，相信兩人組合也能有很好效果，甚至對小個子陣容也能發揮成效。他也提到，和佛西維奇直到賽前才首次一起練習，但很快就能配合，「他是聰明的球員，我也是，我們找到很好的化學效應。」