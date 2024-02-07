NBA／太離譜了！尼克後衛連20場沒得分創歷史紀錄

尼克後衛亞契迪亞克諾（Ryan Arcidiacono）締造一項罕見歷史紀錄，他連20場出賽沒有得分，成為聯盟史上第一人。

亞契迪亞克諾本季出賽20場，只出手6次，一分未得，他場均出賽2.3分鐘，貢獻0.4籃板和0.2助攻0.1抄截。亞契迪亞克諾連20場沒得分的紀錄被瘋狂轉發，維基百科也新增這項紀錄。

事實上，亞契迪亞克諾在維拉諾瓦大學創下許多豐功偉業，尼克球星布朗森（Jalen Brunson）也發文分享學長的成就，包含「NCAA冠軍」、「瘋狂三月MVP」、「大東區年度最佳球員」、「三屆大東區最佳陣容」、「15號球衣被維拉諾瓦大學退休」。

尼克擁有4名維拉諾瓦大學出身的球員，包含亞契迪亞克諾、布朗森、哈特（Josh Hart）及迪文森佐（Donte DiVincenzo），身為學長的亞契迪亞克諾在2016年選秀會落選，後來仍進入NBA，陸續效力公牛、尼克和拓荒者，本季又回到尼克。除了2019年和公牛簽下2年600萬美元合約外，其他球季都是底薪球員。