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NBA／綠衫軍布朗預計參加灌籃大賽 麥克朗將尋求衛冕

聯合新聞網／ 綜合報導
左起J.托平、布朗、麥克朗、小賈奎茲。 截圖自X
左起J.托平、布朗、麥克朗、小賈奎茲。 截圖自X

NBA明星賽灌籃大賽將在台灣時間2月18日展開，據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，塞爾蒂克前鋒布朗（Jaylen Brown）可能參戰，這是2017年後，首度有全明星球員參加這場盛會。

布朗如果確定參戰，將是2017年喬丹（DeAndre Jordan）後，首度有當屆全明星參加灌籃大賽。除了布朗外，去年在灌籃大賽一戰成名的發展聯盟扣將麥克朗（Mac McClung）也預計參戰，他將尋求衛冕。

另外，2022年灌籃大賽冠軍得主O.托平（Obi Toppin）的弟弟J.托平（Jacob Toppin）以及熱火隊墨西哥籍前鋒小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.），都將以新秀身分挑戰冠軍。

Jaylen Brown

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