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NBA／羅素勇助球隊取勝 湯普森末節坐板凳

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
羅素。 美聯社
羅素。 美聯社

NBA交易大限將在後天截止，近期不斷與交易搭上邊的湖人、勇士隊昨天雙雙取勝，被認為是湖人重要交易籌碼的羅素，對黃蜂隊之戰進帳全隊最高28分，助隊以124：118收下3連勝，賽後直言是否被交易不是他能控制的事，只求做好球員的本分。

這是湖人在交易大限前最後一戰，形同本季陣容「期中考」，有消息來源指出，湖人總管佩林卡過去幾天電話響不停，與多支球隊討論交易的可能性，羅素最有可能。

羅素昨天與詹姆斯、戴維斯聯手出擊，3人得分都在26分以上，戴維斯有26分15籃板11助攻的大三元演出，湖人拉出季中錦標賽後最長3連勝。

去年夏天與湖人續約時，羅素放棄禁止交易條款，現在面臨被交易的可能性，他說：「如果不是球隊未來的一部分，就會被交易，我以前在這裡碰過，了解他們的做法。」

同樣身陷交易傳聞的勇士球星湯普森，昨天對籃網隊之戰第4節最後半節遭總教練柯爾棄用，由年僅21歲的巴西小將桑托斯頂替，最終勇士也以109：98逆轉勝。

儘管湯普森接受柯爾的安排，但他直言內心相當難受，「從一個最好的球員到沒辦法上場，這對每個人來說都很艱難，但我很快就接受了，可能會有點生氣，仍為年輕球員感到開心，桑托斯打得很努力，他的表現令人難以置信。」

湖人 羅素

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