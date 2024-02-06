NBA／「球季中總會有起伏」 柯瑞為湯普森末節坐板凳緩頰

勇士今日在客場以109比98擊敗了籃網，第四節關鍵時刻湯普森（Klay Thompson）因狀況不佳罕見不在場上，隊友柯瑞（Stephen Curry）賽後為他緩頰，「球季中總會有起伏，有時候你會表現出色，也會陷入低潮。」

本季湯普森的表現起伏不定，平均17.3分3.4籃板2.3助攻是自2012-13賽季以來最差，投籃命中率41.5％、三分球命中率37.4％也是生涯最低點，繼前一場對老鷹瘋狂「打鐵」後，湯普森此戰還是無法找回手感，全場9投4中，三分球更是3投盡墨，僅拿下8分，第四節關鍵時刻只能坐在板凳上，遭到巴西菜鳥前鋒桑托斯（Gui Santos）取代。

一起和湯普森攜手建立勇士8年4冠王朝，「浪花兄弟」的柯瑞賽後談及此事，也為好友說話：「我知道他想要上場，他是一名冠軍。他和任何人一樣，都是我們成功的一部份。隨著我們職業生涯進入後期，面臨的挑戰是必須不斷進行調整，努力在最高水準賽事取得勝利。」

「事實是球季中總會有起伏，我還沒有和他談過，但重點就是必須保持積極、隨時讓自己準備好，這場他還是打了30分鐘，也有很多關鍵投籃，所以就是堅持到底，很快手感就會回來的」，柯瑞接著說。