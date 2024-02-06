快訊

官司未了...媽媽嘴「最衰雇主」呂炳宏賠631萬判決遭廢棄 最高法院理由出爐

JASM新增豐田入股 台積電決定於熊本再擴建二廠

外國人遊日本買什麼？他花18萬日圓爆買UNIQLO 「隱藏式」服務曝光

NBA／「球季中總會有起伏」 柯瑞為湯普森末節坐板凳緩頰

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森本季起伏不定，今僅貢獻9分 法新社
湯普森本季起伏不定，今僅貢獻9分 法新社

勇士今日在客場以109比98擊敗了籃網，第四節關鍵時刻湯普森（Klay Thompson）因狀況不佳罕見不在場上，隊友柯瑞（Stephen Curry）賽後為他緩頰，「球季中總會有起伏，有時候你會表現出色，也會陷入低潮。」

本季湯普森的表現起伏不定，平均17.3分3.4籃板2.3助攻是自2012-13賽季以來最差，投籃命中率41.5％、三分球命中率37.4％也是生涯最低點，繼前一場對老鷹瘋狂「打鐵」後，湯普森此戰還是無法找回手感，全場9投4中，三分球更是3投盡墨，僅拿下8分，第四節關鍵時刻只能坐在板凳上，遭到巴西菜鳥前鋒桑托斯（Gui Santos）取代。

一起和湯普森攜手建立勇士8年4冠王朝，「浪花兄弟」的柯瑞賽後談及此事，也為好友說話：「我知道他想要上場，他是一名冠軍。他和任何人一樣，都是我們成功的一部份。隨著我們職業生涯進入後期，面臨的挑戰是必須不斷進行調整，努力在最高水準賽事取得勝利。」

「事實是球季中總會有起伏，我還沒有和他談過，但重點就是必須保持積極、隨時讓自己準備好，這場他還是打了30分鐘，也有很多關鍵投籃，所以就是堅持到底，很快手感就會回來的」，柯瑞接著說。

勇士 柯瑞 湯普森

相關新聞

NBA／季中交易日湖人傳言不斷 曝總管佩林卡「整天通電話」

隨著NBA季中交易截止日的臨近，洛杉磯湖人隊的球員們似乎對於未來的變動並不擔心。 在剛剛結束的一段4勝2敗的客場之旅中，湖人隊延續了他們的連勝氣勢，這也是自12月初贏得拉斯維加斯季中錦標賽以來，

NBA／湯普森被冰獲格林聲援 巴西菜鳥頂替有功：勇士像我家

勇士今天以109：98擊敗籃網，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）末節用巴西菜鳥前鋒桑托斯（Gui Santos）取代湯普森（Klay Thompson），引發球迷熱議。湯普森受訪時相當沮喪，多年

NBA／交易大限前要補強才能爭冠？詹姆斯：這對我不是問題

NBA交易截止日倒數計時，近期遭遇傷兵問題的湖人隊是否需要透過交易改變成員？當家球星詹姆斯（LeBron James）被...

NBA／交易後首次回籃網主場 厄文：很興奮但沒啥好討論的

厄文（Kyrie Irving）上季因「反猶爭議」遭籃網隊禁賽，儘管他後來歸隊，並幫助籃網打出好成績，仍在交易大限前喊「賣我」，最終被交易到獨行俠。明天獨行俠將作客籃網，這是厄文被交易後首度重返布魯克

NBA／安比德手術樂觀估休1至2個月 有可能缺席更久

先前因對戰金塊賽前臨時退出引發議論的安比德（Joel Embiid），後續在對勇士比賽中帶傷上陣結果不慎左膝受傷，經過一段時間的評估後，終究還是決定動刀治療。儘管不見得會賽季提前報銷，但這仍對76人季

NBA／「球季中總會有起伏」 柯瑞為湯普森末節坐板凳緩頰

勇士今日在客場以109比98擊敗了籃網，第四節關鍵時刻湯普森（Klay Thompson）因狀況不佳罕見不在場上，隊友柯瑞（Stephen Curry）賽後為他緩頰，「球季中總會有起伏，有時候你會表現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。