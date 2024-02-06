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NBA／湖人下一戰回主場揭幕Kobe雕像 AD分享兩人簡訊故事

聯合新聞網／ 綜合報導
AD和KOBE關係相當要好。 美聯社
AD和KOBE關係相當要好。 美聯社

湖人下一戰將回到主場迎戰金塊，這天也是已逝隊史傳奇布萊恩（Kobe Bryant）場外雕像揭幕日，與他交情深厚的戴維斯今日以生涯第三次大三元率隊擊敗黃蜂提前致敬，賽後也說Kobe至今仍深深影響自己。

戴維斯（Anthony Davis）今日繳出26分、15個籃板、11次助攻、3次火鍋拿下生涯第三次大三元，成為隊史自「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）後第一位單場至少25分、15個籃板、10次助攻與3次阻攻的湖人球員，帶領湖人以124：118擊敗黃蜂。賽後談到下一場就是布萊恩主場雕像揭幕日，戴維斯也分享兩人之間的特別聯繫，特別是對方一直以鼓舞人心的方式與他交流。

「過去有段時間他會一直傳訊給我，每年都為我設定許多目標，像是『拿下今年MVP吧』、『以年度最佳防守球員為目標』等，我記得有一年他沒傳訊給我，我的感覺就像『天殺的發生什麼事了？』，於是我主動傳訊問候，而他也立刻回覆我許多該完成的清單」，戴維斯回憶道。

此外2012年戴維斯與布萊恩及詹姆斯（LeBron James）一起贏得倫敦奧運金牌，戴維斯老爸向ESPN透露，當下布萊恩就立即主動拉著戴維斯一起合照；而去年戴維斯也分享了他最喜歡的Kobe記憶，就是和自己與布萊恩及年幼女兒曾一起相處的溫馨時刻。

戴維斯說，「穿上湖人隊的球衣讓我感到滿足，能夠效力他在此留下二十年的球隊中，是一種莫大的榮幸，沒有比這更棒的感覺了」。

值得一提的是在2020西區決賽第二戰，戴維斯也在投進決殺球後大喊「KOBE」，而這年湖人順利奪冠，也讓戴維斯在湖人歷史留下不可抹滅的印記。

Kobe Bryant 大三元 戴維斯 湖人

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