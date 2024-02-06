NBA／可能躲過整季報銷！ 湖人防守大將腳傷將休養三到四周

湖人防守大鎖范德比爾特（Jarred Vanderbilt）日前（2日）與塞爾提克的比賽中扭傷右腳，一度傳出可能會整季報銷，不過今天（6日）傳出好消息，傷勢可能沒想像嚴重，湖人宣布范德比爾特將休養3到4周後再重新評估。

24歲前鋒范德比爾特，季初受左腳跟傷勢困擾，直到去年12月才回歸，傷癒歸隊後表現亮眼，場均上場20分鐘，能攻下5.2分外帶4.8籃板，命中率達到51.8%，補齊湖人最缺的防守，不過他在2日對戰塞爾提克時在上半場扭傷右腳，留下10分7籃板和2次助攻的成績。

《ESPN》權威記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）日前曾指出，范德比爾特將缺席數周，可能會整季報銷，好在經過進一步檢查後，傷勢並沒有想像中嚴重，湖人醫療團隊評估先休養3到4周再次評估傷勢。

這消息對於正在衝刺戰績的湖人隊來說是值得慶幸的消息，但在這段時間如何補足范德比爾特的空缺，將考驗湖人在交易截止前的操作。