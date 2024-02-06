NBA／英格倫生涯新高8記三分爆砍41分 率鵜鶘大比分屠暴龍

暴龍客場作戰作戰鵜鶘，鵜鶘靠著英格倫（Brandon Ingram）全場76%超高命中率，外加生涯新高11投8中的三分球拿下41分並送出9助攻，最終在主場以138:100大比分擊敗暴龍，取得近期三連勝。

首節鵜鶘靠著三星連線，取得36:19領先，第三節再打出38:21的攻勢將比分拉開，讓比賽提早失去懸念，另兩位球星麥凱倫（C.J. McCollum）及威廉森（Zion Williamson）各攻下20分及16分，鵜鶘全場用4成2的三分命中率砍進19顆三分。

BRANDON INGRAM JUST HIT 5 3-POINTERS IN A ROW 🤯



41 PTS (20 in the 3Q) 🔥



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暴龍隊新秀迪克（Gradey Dick）是去年夏天NBA選秀大會上第13順位選中的新秀，今天拿下賽季最高的22分，並投進了4個三分球。巴恩斯（Scottie Barnes）得到17分，伯爾特（Jakob Poeltl）得到14分和9個籃板。

鵜鶘下場比賽將迎戰近期取得四連勝的強敵快艇，而暴龍作客夏洛特黃蜂。