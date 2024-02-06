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NBA／勇士外線罕見只進4球 柯瑞、庫明加聯手擊破籃網
勇士今天作客籃網，外線22投僅4中，全都是柯瑞（Stephen Curry）投進。不過勇士靠著柯瑞和庫明加（Jonathan Kuminga）合砍57分，仍以109：98擊敗籃網。
上半場打完籃網領先6分，但第三節勇士前鋒庫明加開局連得6分追平，三節打完勇士反而取得5分領先。
籃網克萊斯頓（Nicolas Claxton）末節對波傑姆斯基（Brandin Podziemski）2級惡意犯規，遭驅逐出場，勇士趁勢將分差拉開到雙位數；儘管奧尼爾（Royce O'Neale）連續飆進2顆三分球，勇士仍靠著庫明加和柯瑞輪流取分，仍是穩穩收下勝利。
柯瑞全場攻下29分，庫明加28分8籃板2阻攻，波傑姆斯基砍進15分11籃板，巴西前鋒桑托斯（Gui Santos）打出生涯代表作，得到9分6籃板，還有2阻攻1抄截。籃網方面，湯瑪斯（Cam Thomas）全場21投僅4中，得到18分，克萊斯頓退場前拿下15分，搧出生涯新高的7次阻攻。
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