NBA／勇士外線罕見只進4球 柯瑞、庫明加聯手擊破籃網

厄文（Kyrie Irving）在因傷缺席6場比賽後重新回歸球場，隨即就攻下全場最高23分，外加8助攻5籃板2抄截，搭配獨行俠多點攻勢和出色的團隊表現，在客場以118比102擊退陣容殘缺的76人。

2024-02-06 10:47