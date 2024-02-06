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NBA／公牛佐蒙德本季回春！傳湖人等4勁旅有意爭取

聯合新聞網／ 綜合報導
公牛中鋒佐蒙德(右)。 法新社
公牛中鋒佐蒙德(右)。 法新社

公牛中鋒佐蒙德（Andre Drummond）本季曾單場狂砍24分25籃板，隨著交易截止日逼近，他也成為許多球隊補強目標。

佐蒙德年薪僅336萬美元，將在球季結束後到期，本季出賽50場，平均上場15.8分鐘，就能砍下7.7分8.3籃板1.1抄截。據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）報導，塞爾蒂克獨行俠湖人太陽都對佐蒙德有興趣。

斯卡托指出，有球隊正關注得到公牛前鋒威廉斯（Patrick Williams）的可能性，他休賽季預計會成為受限制自由球員。公牛對防守大鎖卡盧索（Alex Caruso）的報價則是兩張首輪選秀籤。

拉文（Zach LaVine）日前接受右腳手術，預計缺席4到6個月，形同賽季報銷。斯卡托透露，活塞已經對拉文失去興趣。

Andre Drummond 公牛 塞爾蒂克 太陽 湖人 獨行俠

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