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NBA／史馬特重返波士頓獲滿場球迷歡呼 泰托姆：驚訝他沒哭

聯合新聞網／ 綜合報導
史馬特向全場球迷致意。 路透
史馬特向全場球迷致意。 路透

史馬特（Marcus Smart）為塞爾蒂克效力9年，去年休賽季卻被交易到灰熊，今天是他本季首度重返綠衫軍主場，球團播放致敬影片，讓他獲得全場球迷歡呼。

史馬特在賽前記者會有感而發地說：「沒有比在這個城市打球更好的事，這些球迷幫助我成長，波士頓是我第二個家。」灰熊本季傷兵滿營，今天包含史馬特，共有13名傷兵，只有8名球員能上陣。塞爾蒂克在泰托姆（Jayson Tatum）拿到34分8籃板7助攻領軍下，以131:91輕取灰熊。

塞爾蒂克在首節中段播放致敬影片，全場球迷紛紛高喊，「我們愛Marcus！」球團也在第二節頒發「我們的英雄獎」，以表揚史馬特在當地的慈善貢獻。泰托姆表示，「這一切真是太酷了，我很驚訝他（史馬特）沒有哭。」

塞爾蒂克老將霍福特（Al Horford）則說，「今天能見到他，真是太好了！我在這裡和他度過的時光非常特別，我當年轉戰這裡，就是因為湯瑪斯（Isaiah Thomas）和史馬特。」

Jayson Tatum Marcus Smart 塞爾蒂克 灰熊

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