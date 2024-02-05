NBA／傳湖人有意送走文森 想換防守型球員補側翼空缺
湖人接連擊敗東區勁旅塞爾蒂克和尼克，不過前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）受重傷，傳出可能賽季提前報銷。《洛杉磯時報》記者沃伊克（Dan Woike）指出，湖人將交易目標改為防守型球員，以補上范德比爾特留下的空缺。
沃伊克（Dan Woike）提到的交易目標有籃網前鋒芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）和奧尼爾（Royce O'Neale）、公牛後衛卡盧索（Alex Caruso）及暴龍後衛布朗（Bruce Brown）。
《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）指出，「湖人把受傷的後衛文森（Gabe Vincent）納入各種交易談判中。」文森去年12月底再度受傷，當時預估要休息6到8周，他去年休賽季和湖人簽下3年3300萬美元合約，本季目前只打5場比賽。
費雪還指出，湖人與公鹿想交易灰熊大鎖史馬特（Marcus Smart），不過灰熊沒有興趣交易他，已經關閉任何交易談話。
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