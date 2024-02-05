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NBA／雙星輪番發威滅火 快艇30戰奪25勝逼近西區龍頭

聯合新聞網／ 綜合報導
雷納德扣籃。 法新社
雷納德扣籃。 法新社

熱火在主場迎戰西區勁旅快艇，形成一場罕見的低比分大戰，快艇靠著哈登（James Harden）末節發威，終場以103：95擊退熱火，收下3連勝，也是近30戰中的第25勝，快速逼近西區龍頭寶座。

快艇主戰中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）傷癒復出，兩隊半場打完戰成43：43平手。第三節雷納德（Kawhi Leonard）獨得10分，但只領先2分，末節輪到哈登接管比賽，他3次三分出手全中，攻下11分，幫助快艇拿下勝利。

雷納德持續好狀態，全場得到25分11籃板，哈登21分8籃板11助攻，喬治（Paul George）15分7籃板，鮑威爾（Norman Powell）攻下16分。

熱火方面，巴特勒（Jimmy Butler）砍進21分，阿德巴約（Bam Adebayo）14分13籃板，洛齊爾（Terry Rozier）拿到17分7助攻。

James Harden Kawhi Leonard 快艇 熱火

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