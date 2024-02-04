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NBA／執教3場即鎖定明星賽主帥 瑞佛斯：這太離譜了

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
瑞佛斯剛接任公鹿帥位就鎖定東區明星隊教練。 美聯社
瑞佛斯剛接任公鹿帥位就鎖定東區明星隊教練。 美聯社

靠著安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Damian Lillard）聯手攻下78分，公鹿扭轉一度落後25分劣勢，後來居上擊退獨行俠。這也是瑞佛斯（Doc Rivers）正式執教公鹿3場比賽後的首場勝利。

由於塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）無法連兩年帶明星隊，瑞佛斯挾著這場勝利讓公鹿取得東區第2名席次，等於一上任就鎖定了東區明星隊主帥工作。據統計，這將是瑞佛斯繼2008年、2011年和2021年之後第4次執掌明星賽。

罕見的是，瑞佛斯也是史上第5位臨危受命接替主帥工作結果獲得執教明星賽機會的總教練，最近一次是出現在2016年，當時泰隆魯接續布萊特騎士主帥職務，同樣只打了3場比賽就成為東區明星賽的總教練。

但瑞佛斯更「強大」的是，泰隆魯（Tyronn Lue）當時是取2勝1敗的成績，瑞佛斯則是1勝2敗直接上位。

對於這種特殊情景，瑞佛斯也忍不住直呼：「真是太離譜了！太離譜了！」

「應該是要讓格里芬（Adrian Griffin）去執教明星隊才是。我會把全明星戒指和獎金都給他。或許我準備把我的教練團派去明星賽，然後我就去度假。我會跟席佛（Adam Silver）商量一下的。」瑞佛斯說。

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