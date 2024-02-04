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NBA／轟60分卻輸球 柯瑞：失望賽季再添一筆

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
奮力飆出60分卻無法帶領勇士取勝，柯瑞備感失望。 美聯社
奮力飆出60分卻無法帶領勇士取勝，柯瑞備感失望。 美聯社

就算轟下10記三分球在內的60分，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）仍沒助隊奪勝，勇士今天延長賽以134：141敗給老鷹隊，讓柯瑞坦言失望，也成目前球季進行的勇士寫照。

勇士今天輸球後，21勝25敗戰績只排西區12，且有多場是浪費大幅領先，上月底還有連續2戰以1分差輸球，看不出兩年前還是奪下總冠軍的隊伍。

今天成為聯盟史上第10位至少兩度飆分超過60分的球員，柯瑞卻無法開心，「沒能展現出成果的感覺糟透了。」他補充說，今天沒能帶走勝場的結果讓人失望，若有幾球表現更好，就能改變戰局，最終卻是讓「失望球季」事蹟再添一筆。

柯瑞生涯最高分是2021年1月3日出戰拓荒者隊轟下62分，今天他出賽41分鐘，全場38投22中，包括三分球23投10中，還外帶6籃板、4助攻，但紀錄夜是以敗場收尾。

隊友格林（Draymond Green）仍讚，35歲的柯瑞表現出色，「他看起來持續進步，以他的年紀十分特別。」

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