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NBA／最多落後17分 新科明星班切羅率魔術逆轉西區第一灰狼
魔術隊今天客場出戰灰狼隊，開局被灰狼一路壓著打，第二節最多曾落後達17分，不過球隊展現堅強韌性，下半場始終緊咬比分，最終於末節以108：106驚險完成逆轉，而輸球的灰狼賽後則和雷霆隊之間沒有勝差。
灰狼開場火力十分旺盛，前20球就命中了15球，首節取得12分領先，更一度達17分；後續魔術逐漸找回比賽節奏，緊咬比分將比賽帶入拉鋸戰，雖然抱著8分落後進入第四節，但魔術趁著灰狼手感不佳，末節初打出一波11：2的攻勢瞬間超前比分，沒有再讓出過領先優勢，艾薩克（Jonathan Isaac）補進球進一步鎖定戰局。
魔術末節只讓灰狼拿下18分，收官陣容的防守壓迫力可見一斑，灰狼主帥芬奇（Chris Finch）坦言：「我們很難進入比賽，他們很好地運用身材優勢，對持球者不斷施壓，球隊並沒有成功地做出對應。」
今天貢獻15分的後衛薩格斯（Jalen Suggs）也在賽後提到，近4年球隊沒有進入季後賽，不過本季球隊在近幾年的挫敗後有所成長，越來越了解如何守住勝利，「過去幾年我們都在學習如何從逆風局打回來，現在我們找到了關門的方法，你可以看到球隊的進步。」
魔術先發5人得分全數上雙，去年狀元郎、今年新科全明星班切羅（Paolo Banchero）20投10中拿下全場最高23分，另一名年輕側翼華格納（Franz Wagner）也有19分進帳；灰狼則以戈貝爾（Rudy Gobert）的22分16籃板最為搶眼。
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