老鷹隊一哥楊恩（Trae Young）本季在數據面依舊強勢，也在球迷明星賽投票上排名東區後衛第2，沒想到最終結果出爐，不僅沒有列入先發名單，就連今天公布的替補陣容也沒有份，讓不少球迷感到意外，引起網路論戰。

楊恩本季繳出場均27分、10.8助攻，得分名列聯盟第10，助攻僅次於新一代「控球之神」哈利伯頓（Tyrese Haliburton），帳面數據相當漂亮，也在球迷明星賽票選中擊敗里拉德（Damian Lillard）、馬克西（Tyrese Maxey）等人高居第2，然而他在媒體投票和球員投票環節卻全面潰敗，兩項都排名第6，最終無緣先發名單。

今天NBA公布了明星賽替補名單，依舊不見楊恩的名字，東區入選的後衛為馬克西、布朗森（Jalen Brunson）、米契爾（Donovan Mitchell），如果後續沒有人辭退，那楊恩將連2個賽季缺席季中盛會。

這個結果也令老鷹球迷一片譁然，畢竟上季楊恩也有場均26.2分、10.2助攻，數據絕對夠格，卻始終沒獲得官方關愛，根據外媒指出，楊恩是歷史上首位繳出「27+10」卻無法入選明星賽的球員，不少球迷替他抱不平，紛紛表示：「這是聯盟和球迷們的損失」、「聯盟對楊恩有惡意」、「球迷投票的意義在哪裡？」

但也有支持者指出，老鷹貧弱的戰績讓楊恩無法用數據令人信服，賽場真實影響力不得而知，「數據很好看，但不能帶隊贏球」、「教練是懂球的」、「不過就是另一個『矮湯』湯瑪斯（Isaiah Thomas）。」