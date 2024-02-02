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NBA／對缺雙星的湖人只拿8分 布朗承擔輸球責任：全都怪我

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗今天手感不佳，僅拿下8分。 路透社
布朗今天手感不佳，僅拿下8分。 路透社

戰績排名全聯盟第一的塞爾蒂克隊今天在主場迎戰雙星缺陣的湖人隊，外界原以為綠軍能輕鬆過關，沒想到結果卻大爆冷門，從開場就一路被壓著打，末節還提前將主力換下場，最終以105：114吞下難堪一敗，明星前鋒布朗（Jaylen Brown）全場手感冷冰冰，賽後也將責任攬在自己身上。

湖人在缺少兩大球星詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）的情況下，先發火力絲毫不受影響，5人得分全數上雙，「半殘湖人」對上「完全體塞爾蒂克」，先發群得分竟贏了20分，也替球隊奠定勝基，除此之外，湖人的外線火力也讓塞爾蒂克防不勝防，以里夫斯（Austin Reaves）7顆三分球為首，湖人全場以破5成命中率轟下19記三分球，是本季第3多。

反觀塞爾蒂克今天打不出以往進攻節奏，剛入選明星賽、賽前場均能拿下22.6分的布朗全場12投4中僅拿下8分8籃板7助攻，比湖人先發5人都還要低，他在賽後也沮喪地表示罪魁禍首不是別人，正是自己，「我沒有表現出最好的水準，我真的沒什麼好說的......這不是我最好的比賽。」

布朗也說：「我們無意掩飾什麼，也不願養成壞習慣，用正確方式打球是我們每場比賽的目標，但今天並沒有做到，作為球隊領袖，這是必須要承擔的責任。」

綠衫軍主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）也坦言，漫長的賽季總會遇到糟糕的比賽內容，問題是如何應對，但同時也必須向打出一場好球的湖人致上敬意，「那些說球隊應該為這場敗仗感到『丟臉』的人，我得說這非常不尊重。」

塞爾蒂克 湖人

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