NBA／籃網球員是交易市場大熱門 2首輪買不起芬尼史密斯
籃網去年季中做出重磅交易，將杜蘭特（Kevin Durant）送去太陽，今年陣中多位球員成為交易市場大熱門，有球隊願意出2張首輪選秀籤換芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith），遭籃網拒絕。
布里吉斯（Mikal Bridges）是杜蘭特交易案的主菜，他也成為籃網一哥，但目前球隊戰績19勝28敗，暫居東區第11。據「紐約郵報」報導，去年有球隊為了布里吉斯開出4首輪報價，被籃網拒絕，日前傳出火箭有意得到他，再度遭拒絕。
報導指出，籃網仍對老鷹後衛墨瑞（Dejounte Murray）有興趣，但不願意出2首輪。另外，籃網有可能成為湖人後衛羅素（D'Angelo Russell）的下家，作為第三方球隊或直接和湖人交易都有可能。
報導還提到，湖人對丁威迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼史密斯及奧尼爾（Royce O'Neale）都有興趣。對芬尼史密斯有興趣的球隊包含湖人、獨行俠、公鹿、雷霆、太陽及國王。奧尼爾有可能要價1首輪，獨行俠、金塊、溜馬、公鹿、灰狼、太陽及國王有意。
芬尼史密斯是聯盟著名的「3D」球員，本季場均9.1分4.8籃板，三分命中率38.3%，合約2025-26賽季到期（球員選項）。奧尼爾場均7.5分4.9籃板，三分命中率36.1%，合約今年夏天到期。
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