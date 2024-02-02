NBA／布朗森轟40分率尼克9連勝 球迷高喊MVP讓他落淚

尼克今天在主場迎戰溜馬，後衛布朗森（Jalen Brunson）賽前得知自己入選明星賽，立刻狂轟40分，率尼克以109：105險勝，豪取9連勝，賽後麥迪遜廣場花園響起MVP歡呼聲，布朗森也感動落淚。

溜馬首節打完領先10分，布朗森第二節獨得13分，尼克半場結束仍落後7分。下半場戰況膠著，尼克第四節打出12：0攻勢逆轉，溜馬最後2分鐘再度反超，但布朗森又打進關鍵2分，隨後靠著防守和罰球鎖定勝利。

布朗森全場30投15中，得到40分，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）12分19籃板6助攻，阿丘瓦（Precious Achiuwa）12分16籃板4抄截。溜馬以史密斯（Jalen Smith）20分9籃板表現最佳。

布朗森賽後在球場受訪，現場球迷高喊MVP讓他忍不住落淚，他表示，「這真的很酷，整個夜晚我們如何贏球，還有比賽前發生的事。你總是為了某個時刻努力，一旦真的發生，你永遠不知道要如何反應，這真的很特別。」