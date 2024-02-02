聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／布朗森轟40分率尼克9連勝 球迷高喊MVP讓他落淚
尼克今天在主場迎戰溜馬，後衛布朗森（Jalen Brunson）賽前得知自己入選明星賽，立刻狂轟40分，率尼克以109：105險勝，豪取9連勝，賽後麥迪遜廣場花園響起MVP歡呼聲，布朗森也感動落淚。
溜馬首節打完領先10分，布朗森第二節獨得13分，尼克半場結束仍落後7分。下半場戰況膠著，尼克第四節打出12：0攻勢逆轉，溜馬最後2分鐘再度反超，但布朗森又打進關鍵2分，隨後靠著防守和罰球鎖定勝利。
布朗森全場30投15中，得到40分，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）12分19籃板6助攻，阿丘瓦（Precious Achiuwa）12分16籃板4抄截。溜馬以史密斯（Jalen Smith）20分9籃板表現最佳。
布朗森賽後在球場受訪，現場球迷高喊MVP讓他忍不住落淚，他表示，「這真的很酷，整個夜晚我們如何贏球，還有比賽前發生的事。你總是為了某個時刻努力，一旦真的發生，你永遠不知道要如何反應，這真的很特別。」
2023-24 NBA即時比分
▪湖人雙星缺陣靠「鄉村曼巴」砍32分 竟客場爆冷勝綠衫軍！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言