NBA／沃神曝湖人交易沒太多進展 勸湖迷們最好「降低期待」

湖人隊本季跌跌撞撞，勝率始終在5成勝率徘徊，依照球隊季前目標衝擊季後賽的期許，球隊勢必得在交易大限前有所動作，無論是小修小補或是大規模補強，都曾傳出不少風聲，不過《ESPN》知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）日前更新湖人交易近況，指出球隊間的交易討論沒有太大進展。

在眾多與湖人隊連結的名字中，最常被提到的是老鷹隊明星控衛墨瑞（Dejounte Murray），無論是交易籌碼還是薪資條件都是湖人最有機會匹配的對象，同時墨瑞外圍防守、三分、控球能力都十分突出，也被看好能跟湖人雙星搭配，然而交易傳聞期間外媒不斷點出，老鷹向湖人提出的包裹始終要包括里夫斯（Austin Reaves），也成了談判最大的僵持之處。

老鷹堅持包裹要以里夫斯為主體，但湖人在談判初期只願意給出羅素（D'Angelo Russell）加上首輪籤，雙方底線都踩得很死，隨著羅素近期甩開低潮，在場上扮演進攻端關鍵角色，關於交易的討論也隨之停滯。

沃納羅斯基指出，湖人應會在交易大限前與老鷹重啟談判，同時也對甫被交易至暴龍隊的布朗（Bruce Brown）感興趣，但尼克也是競爭者之一，有鑑於湖人手上籌碼實在不多，沃納羅斯基也呼籲湖人球迷們應對交易大限「降低期待」，等到休賽季手上有3張首輪籤能使用後，再來尋找對球隊能有影響力的球員，或許會更加理想。