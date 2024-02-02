NBA／沃神曝湖人交易沒太多進展 勸湖迷們最好「降低期待」
湖人隊本季跌跌撞撞，勝率始終在5成勝率徘徊，依照球隊季前目標衝擊季後賽的期許，球隊勢必得在交易大限前有所動作，無論是小修小補或是大規模補強，都曾傳出不少風聲，不過《ESPN》知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）日前更新湖人交易近況，指出球隊間的交易討論沒有太大進展。
在眾多與湖人隊連結的名字中，最常被提到的是老鷹隊明星控衛墨瑞（Dejounte Murray），無論是交易籌碼還是薪資條件都是湖人最有機會匹配的對象，同時墨瑞外圍防守、三分、控球能力都十分突出，也被看好能跟湖人雙星搭配，然而交易傳聞期間外媒不斷點出，老鷹向湖人提出的包裹始終要包括里夫斯（Austin Reaves），也成了談判最大的僵持之處。
老鷹堅持包裹要以里夫斯為主體，但湖人在談判初期只願意給出羅素（D'Angelo Russell）加上首輪籤，雙方底線都踩得很死，隨著羅素近期甩開低潮，在場上扮演進攻端關鍵角色，關於交易的討論也隨之停滯。
沃納羅斯基指出，湖人應會在交易大限前與老鷹重啟談判，同時也對甫被交易至暴龍隊的布朗（Bruce Brown）感興趣，但尼克也是競爭者之一，有鑑於湖人手上籌碼實在不多，沃納羅斯基也呼籲湖人球迷們應對交易大限「降低期待」，等到休賽季手上有3張首輪籤能使用後，再來尋找對球隊能有影響力的球員，或許會更加理想。
2023-24 NBA即時比分
▪里拉德「回娘家」外線失準 拓荒者賞公鹿連敗！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言