聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／雙星缺陣里夫斯狂砍32分 湖人客場爆冷勝綠衫軍
湖人今天作客塞爾蒂克，兩大球星詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）都高掛免戰牌，沒想到「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）大爆發，全場狂飆32分，率湖人以114：105爆冷擊敗綠衫軍。
原本以為塞爾蒂克能輕鬆取勝，但首節後段陷入3分多鐘得分荒，被湖人一舉超前，半場打完更落後14分。湖人下半場持續壓制塞爾蒂克，最後2分鐘湖人只領先12分，綠衫軍就換上板凳球員，宣告投降。
湖人本場獲勝關鍵是外線，團隊36投19中，命中率52.8%，其中里夫斯10投7中，命中數創個人生涯新高。羅素（D'Angelo Russell）雖然20投5中，但有16分14助攻8籃板的傑出表現。
塞爾蒂克方面，泰托姆（Jayson Tatum）全場21投8中，進帳23分7籃板。波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與豪瑟（Sam Hauser）都攻下17分，其他球員得分都是個位數。
2023-24 NBA即時比分
▪里拉德「回娘家」外線失準 拓荒者賞公鹿連敗！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言