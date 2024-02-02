NBA／雙星缺陣里夫斯狂砍32分 湖人客場爆冷勝綠衫軍

湖人今天作客塞爾蒂克，兩大球星詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）都高掛免戰牌，沒想到「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）大爆發，全場狂飆32分，率湖人以114：105爆冷擊敗綠衫軍。

原本以為塞爾蒂克能輕鬆取勝，但首節後段陷入3分多鐘得分荒，被湖人一舉超前，半場打完更落後14分。湖人下半場持續壓制塞爾蒂克，最後2分鐘湖人只領先12分，綠衫軍就換上板凳球員，宣告投降。

湖人本場獲勝關鍵是外線，團隊36投19中，命中率52.8%，其中里夫斯10投7中，命中數創個人生涯新高。羅素（D'Angelo Russell）雖然20投5中，但有16分14助攻8籃板的傑出表現。

塞爾蒂克方面，泰托姆（Jayson Tatum）全場21投8中，進帳23分7籃板。波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與豪瑟（Sam Hauser）都攻下17分，其他球員得分都是個位數。