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NBA／火箭交易亞當斯填補內線 灰熊著眼薪資空間靈活性
根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，火箭和灰熊趕在季中交易截止日之前達成協議，送走了歐拉迪波（Victor Oladipo）和3個二輪選秀權，換來了中鋒亞當斯（Steven Adams）。
消息指出，灰熊得到的選秀權將會是2個2024年二輪選秀權和1個2025年二輪選秀權；至於亞當斯雖然是因為右膝手術賽季完全報銷，但火箭著眼下個賽季，期盼能找到一名稱職的替補長人，其防守經驗和籃板能力，有助於提升這支年輕球隊的防線。亞當斯合約將到2024-25年到期。
另一方面受到嚴重傷兵影響導致賽季直接瓦解的灰熊，找來同樣因傷一場未打的歐拉迪波，主要也是考量他即將到期的945萬美元合約，藉此增加薪資運用、選秀資產空間，並期盼拿到更好順位的樂透選秀權，為莫蘭特（Ja Morant）、貝恩（Desmond Bane）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）等主力核心補強適合的輔佐人選。
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