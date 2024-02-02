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NBA／火箭交易亞當斯填補內線 灰熊著眼薪資空間靈活性

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
亞當斯賽季報銷，如今將轉戰休士頓。 路透社
亞當斯賽季報銷，如今將轉戰休士頓。 路透社

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，火箭灰熊趕在季中交易截止日之前達成協議，送走了歐拉迪波（Victor Oladipo）和3個二輪選秀權，換來了中鋒亞當斯（Steven Adams）。

消息指出，灰熊得到的選秀權將會是2個2024年二輪選秀權和1個2025年二輪選秀權；至於亞當斯雖然是因為右膝手術賽季完全報銷，但火箭著眼下個賽季，期盼能找到一名稱職的替補長人，其防守經驗和籃板能力，有助於提升這支年輕球隊的防線。亞當斯合約將到2024-25年到期。

歐拉迪波因傷整季都沒出賽，握有945萬美元的到期合約。 美聯社
歐拉迪波因傷整季都沒出賽，握有945萬美元的到期合約。 美聯社

另一方面受到嚴重傷兵影響導致賽季直接瓦解的灰熊，找來同樣因傷一場未打的歐拉迪波，主要也是考量他即將到期的945萬美元合約，藉此增加薪資運用、選秀資產空間，並期盼拿到更好順位的樂透選秀權，為莫蘭特（Ja Morant）、貝恩（Desmond Bane）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）等主力核心補強適合的輔佐人選。

NBA季中交易 火箭 灰熊

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