NBA／明星賽替補名單出爐！柯瑞入選、哈登連2年落選
2024年明星賽替補名單正式出爐，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）順利入選；「大鬍子」哈登（James Harden）今年再度落選，國王雙星也成為遺珠。
西區先發名單先前已公布，分別是湖人詹姆斯（Lebron James）、太陽杜蘭特（Kevin Durant）、金塊約柯奇（Nikola Jokic）、獨行俠唐西奇（Luka Doncic）、雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。
替補名單今天公布，入選的球員有柯瑞、太陽布克（Devin Booker）、灰狼愛德華（Anthony Edwards）、湖人戴維斯（Anthony Davis）、灰狼唐斯（Karl-Anthony Towns）、快艇雙星雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George），國王福克斯（De'Aaron Fox）和沙波尼斯（Domantas Sabonis）都落選，是西區前6唯一沒有全明星的球隊。
東區先發為公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、76人安比德（Joel Embiid）、塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）、溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、里拉德（Damian Lillard）。
替補球員有熱火阿德巴約（Bam Adebayo）、魔術班切羅（Paolo Banchero）、塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown）、尼克藍道（Julius Randle）、76人馬克西（Tyrese Maxey）、騎士米契爾（Donovan Mitchell）、尼克布朗森（Jalen Brunson）。
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