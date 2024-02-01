NBA／末節甩開墊底活塞糾纏 米契爾狂飆45分率騎士險勝

聯合新聞網／ 綜合報導
米契爾今天第四節扛起球隊進攻大旗，率領騎士驚險擊敗活塞。 路透社
米契爾今天第四節扛起球隊進攻大旗，率領騎士驚險擊敗活塞。 路透社

騎士隊今天在主場迎戰聯盟墊底的活塞隊，不過比賽內容打得異常刺激，末節倒數3分鐘雙方還一度戰成平手，但騎士最終還是站穩陣腳，以128：121驚險在主場守住勝利，一哥米契爾（Donovan Mitchell）狂轟全場最高45分，是騎士獲勝頭號功臣。

上半場米契爾攻下16分，球隊帶著7分領先進入下半場，不過下半場雙方進入拉鋸戰，分差從未超過9分，第四節初活塞更打出一波7：0攻勢反超比分，在這節雙方6次互相追平，到了最後3分鐘還以118：118僵持不下。

但米契爾末節跳了出來，10投6中拿下球隊這節32分中的20分，包括最後6罰全進，幫助球隊甩開活塞糾纏，米契爾全場25投14中，命中6記三分球，拿下45分平本季個人最高，騎士奪下近12場第11勝，自12月16日以來，騎士16勝4敗戰績是聯盟最佳。

騎士總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）賽後盛讚米契爾關鍵殺手本色，「當比賽越接近結束，你會越驚嘆米契爾的表現，我們有個終結者，沒有多少球隊有類似的球員，這是我們的巨大優勢。」

近2場比賽，騎士兩位主力先發葛蘭德（Darius Garland）和莫布里（Evan Mobley）分別在缺席了19、21場後陸續回歸，米契爾對此也表示期待：「很高興他們回來，這是最重要的，我們擁有一支實力深厚、才華洋溢的球隊，將繼續支撐彼此前進。」

葛蘭德傷癒回歸首戰出賽20分鐘高效率砍下全隊次高19分，中鋒艾倫（Jarrett Allen）拿下14分11籃板，連續16場比賽上演雙10寫下隊史紀錄；活塞則以板凳出發的蓋里納利（Danilo Gallinari）20分為首，康寧漢（Cade Cunningham）19分次之。

米契爾 騎士

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