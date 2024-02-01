NBA／上季沒進明星賽感到不被尊重 今年快艇哈登很「佛系」
NBA日前公布明星賽先發名單，替補名單則將於明天出爐，快艇隊明星控衛哈登（James Harden）上季貴為聯盟助攻王卻沒獲得明星賽肯定，甚至在社群媒體大吐苦水，不過本季對此卻不怎麼在意，受訪時只淡定的說：「我專注於更大的目標。」
哈登上賽季效力費城76人隊，明星賽前繳出場均21.4分、6.4籃板、11助攻全能數據，沒想到卻無緣明星賽，中斷連續10年入選紀錄，讓他在替補名單公布當天氣得在Instagram限時動態上寫道：「這是不被尊重。」隊友安比德（Joel Embiid）也呼籲聯盟出面解釋。
本季哈登轉戰快艇後球權受到壓縮，場均跌到17.1分、4.8籃板、8.6助攻，明星賽球迷投票排名第4，在本季西區後衛競爭激烈，有柯瑞（Stephen Curry）、愛德華（Anthony Edwards）、福克斯（De'Aaron Fox）、布克（Devin Booker）等一哥級球星搶替補後衛名額的情況下，恐連2年缺席季中盛會。
但比起去年的不滿，本季的哈登對此則沒有太大反應，僅表示若有入選是好事，但若沒進明星賽也不會介意，「去年我是聯盟助攻王，我不記得有哪年助攻王沒進明星賽，尤其是我這樣的球員，但發生就發生了，現在在這裡我會專注更大的目標。」
哈登說：「我不會在意得分王、助攻王、全明星，甚至是MVP，這些我都擁有過了，我來這裡是有理由的，這理由大家也都清楚。」
哈登今天攻下25分9籃板5助攻，身手全能，助隊以125：109輕取巫師隊，目前快艇以31勝15敗戰績位居西區第3，距離龍頭灰狼僅2場勝差。
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