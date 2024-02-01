NBA／熱火力克國王止7連敗 巴特勒：很幸運有這份工作
熱火今天在主場迎戰國王，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）狂飆31分，加上替補鋒衛理查森（Josh Richardson）投進6記三分球，貢獻24分，以115：106力克國王，中止7連敗。
熱火全隊38次助攻創賽季新高，這場比賽也是隊史例行賽第1500勝。巴特勒賽後表示，「要記住，我們很幸運有這份工作，能在這麼棒的球迷面前比賽，我們這段時間失去這個意識。」
熱火總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）提到，「這個團隊在過去24小時付出很多，為了解決問題而投入。我要稱讚這支球隊，現今職業體育中，很難做到這件事。」
國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）全場19分17籃板13助攻，本季第13度拿下大三元，且連29場繳出「雙十」。穆雷（Keegun Murray）投進7記三分球，砍進33分，其餘球員表現不佳。
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