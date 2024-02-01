NBA／KD重回布魯克林獲致敬 狂飆33分率太陽輕取籃網

今天是杜蘭特（Kevin Durant）轉戰太陽後，首度造訪籃網主場，他和諾基奇（Jusuf Nurkic）聯手砍下62分，終場以136：120大勝籃網。

籃網隊西蒙斯（Ben Simmons）再度因傷缺陣，籃網賽前有播放影片致敬杜蘭特，諾基奇上半場統治禁區，砍下17分5籃板，不過籃網先發4人得分上雙，半場打完只落後3分。

Kevin Durant tribute video. #Suns #NetsWorld pic.twitter.com/SCuclLVh7t — Duane Rankin (@DuaneRankin) 2024年2月1日

第三節太陽以76.2%命中率狂攻42分，三節打完取得19分領先，不過太陽第四節老毛病再犯，領先一度只剩10分，老將葛登（Eric Gordon）和布克（Devin Booker）最後關頭接連投進三分球，鎖定比賽勝利，布克還模仿前戰友布里吉斯（Mikal Bridges）的招牌慶祝手勢。

Devin Booker does Mikal Bridges 3-point celebration in his face. 🤣



pic.twitter.com/WjVvd1o8uH — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2024年2月1日

杜蘭特全場16投10中，得到33分8助攻，諾基奇28分11籃板6助攻，布克進帳22分8助攻。籃網方面，湯瑪斯（Cam Thomas）砍進25分，布里吉斯拿到21分。