NBA／首次以客隊身分造訪波特蘭 里拉德坦言感覺很「怪」
前拓荒者隊當家球星里拉德（Damian Lillard）本季轉戰公鹿隊，和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）組成衝擊冠軍的頂尖雙星，生涯11個賽季首度披上不同球隊球衣的里拉德，今天回到熟悉的波特蘭打球，在賽前受訪時他也坦言很不習慣這種感覺。
里拉德堪稱是拓荒者隊史上最偉大球星之一，多項數據在隊史上排名榜首，而生涯季後賽最多走到西區冠軍戰的他，終究為了冠軍夢想而在上個休賽季喊出「賣我」，並如願被交易到爭冠勁旅公鹿，本季目前場均25.1分、4.3籃板、6.8助攻，並入選東區明星賽先發後衛，也是生涯首次入選明星賽先發。
今天里拉德隨球隊造訪波特蘭，首度以客隊球員身分來到拓荒者主場，里拉德受訪時表示對見到熟悉的粉絲們感到期待，但同時感覺很「怪」，「當我進球場時，我會本能沿著大廳走到底......我以前一次都沒去過客隊休息室，所以這真的很奇怪。」
里拉德也提到，自己早已把波特蘭視作另一個家，此趟客場之旅就如同回家，「我曾在這裡度過大量時光，我住在這裡，就像是家一樣，離開這裡是一個轉變。」
和里拉德私交不錯的拓荒者主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）受訪時也提及了對里拉德回波特蘭的複雜感受，「我們此前曾談論過，替他今年取得的成功感到自豪，但這會很怪......很高興有他在這裡，這是個特別的日子。」
而畢拉普斯後續也不忘信心喊話，他微笑著說：「我們想破壞回家的感覺。」
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